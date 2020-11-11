"Бреставтодор": передовая технология позволяет ежегодно ремонтировать до 130 км дорог

11 ноября, Каменецкий район /Корр. БЕЛТА/. В РУП "Бреставтодор" внедрили и отработали передовую технологию, которая позволяет ежегодно ремонтировать до 130 км автомобильных дорог. Об этом заявил сегодня на церемонии открытия обновленного участка автодороги Р16 Тюхиничи - Высокое - граница Польши генеральный директор предприятия Михаил Непочелович, передает корреспондент БЕЛТА.

Почти половина дорог республиканского значения на территории области, а это около 900 км, по словам специалиста, требует к себе определенного внимания. Изучая мировой опыт, на предприятии обратили внимание на технологию устройства защитных слоев.

"В 2014 году построили в Оранчицах завод по производству битумных эмульсий, закупили две американские машины и отработали эту технологию. За шесть лет мы сделали порядка 800 км защитных слоев. За счет фрезерования, укладки в определенных местах асфальтобетона практически выходим на международный индекс ровности: при нормативе 2,5 получаем 2,6-2,7. Стоимость этого ремонта в шесть-семь раз дешевле капитального, а срок службы покрытия - 8 лет. Таким образом, делаем в год 120-130 км дорог с защищенным слоем. Вместе с капитальным ремонтом набирается около 150 км дорог, которые мы ежегодно ремонтируем", - отметил Михаил Непочелович.

На зимний период у брестских дорожников также отработана своя технология. "Перешли на обработку покрытий чистыми солями - их доля в общем объеме составляет практически 70%. Такая технология позволяет существенно удешевить работу по сравнению с использованием песчано-соляной смеси. Самое важное то, что успеваем зимой обеспечить безопасность дороги и предупредить ДТП, - отметил гендиректор "Бреставтодора". - Практически все материалы у нас лежат под навесами, для этого строим быстровозводимые тентовые склады. Машины оборудованы компьютерами, которые позволяют вносить соли дозированно".

В Каменецком районе сегодня официально открыли движение по объездной дороге в обход Высокого, ведущей к пункту пропуска "Песчатка". Общая протяженность обновленного участка 13,3 км. Реконструкция велась по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы, финансируемой Европейским союзом. Общий бюджет проекта - 5,1 млн евро, в том числе 4,6 млн евро международной технической помощи, 516 тыс. евро из республиканского дорожного фонда.-0-

Консул Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк, заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Наталья Александрович, заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Ольшевский, генеральный директор РУП "Бреставтодор" Михаил Непочелович