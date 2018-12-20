Брестчан научат расписывать рождественские пряники

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном краеведческом музее 22 декабря состоится мастер-класс по росписи рождественских пряников. С посетителями поделятся рецептом вкусного новогоднего лакомства, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором "Природа и экология" Наталья Мурыгина.

"Каждый раз стараемся придумать что-то новое. Хотим удивить посетителей, рассказать о новогодних традициях, создать праздничное настроение. Ведь вкусный пряничный аромат ассоциируется с детством, волшебством", - отметила Наталья Мурыгина.

Пряничная мастерская развернется на первом этаже музея. Начало мероприятия в 15.00. Художник Таисия Филиппова поделится с гостями рецептом рождественских пряников, подскажет, какие ингредиенты для их приготовления лучше выбрать. Участники вместе приготовят сахарную глазурь, которую затем нанесут на пряники. Взрослые займутся изготовлением из заготовок домиков, дети - елочек. Лакомства предложат расписать по своему вкусу в традиционных рождественских цветах - белом, красном и зеленом, - украсить их съедобными украшениями.

Готовые изделия будут объединены в одну композицию в виде пряничного новогоднего города. "Пряники не только вкусное лакомство. Их используют в качестве елочных украшений. Пряничные домики, например, можно приспособить под шкатулочки для подарков, в первую очередь сладостей", - рассказала Таисия Филиппова.

О желании поучаствовать в рождественском мастер-классе организаторы просят предупредить заранее, заявку можно оставить по телефону 20-88-99.-0-