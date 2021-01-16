Брестчан научат создавать рождественские ретро-открытки

16 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В филиале Брестского областного краеведческого музея - музее "Спасенные художественные ценности" - сегодня пройдет мастер-класс по изготовлению рождественских ретро-открыток, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий научный сотрудник музея Наталья Петрова.
Участников мастер-класса обучат нетрадиционной клеевой технике рисования, когда изображение создается с помощью клея и различных сыпучих материалов - песка, манки, стружки. Ведущий научный сотрудник музея покажет, как оформить открытку в традициях старины, чтобы она напоминала стиль конца XIX - начала ХХ веков. Изготовленная своими руками ретро-открытка станет приятным подарком в Святки близкому человеку.
"Все материалы для изготовления открыток предоставляет музей. Вход - по билетам в наш филиал. Количество посадочных мест ограничено, за столами смогут разместиться до 20 человек. Мастер-класс начнется в 15.00", - дополнила Наталья Петрова.
Для участников мероприятия состоится небольшой концерт. Воспитанники воскресной школы Свято-Симеоновского кафедрального собора исполнят колядные песни.
Мастер-класс проводится в рамках выставки "Рождественский вертеп", которая в течение января демонстрируется в музее "Спасенные художественные ценности". А накануне здесь прошла "Батлейка". Учащиеся театральной студии при средней школе №33 Бреста показали зрителям три спектакля - "Царь Ирод", "Три дерева" и "Земляника под снегом".-0-