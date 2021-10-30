Брестчане вышли на городскую экологическую акцию

30 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня организовали экологическую акцию, передает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте до 26 ноября продлится месячник по благоустройству. Его часть - сегодняшняя экоакция, во время которой брестчане убирали листву и мусор, сажали деревья и кустарники.

"Рад, что многие откликнулись. Это все позволяет совместными усилиями делать город лучше. Вообще, мы должны четко понимать: если хотим, чтобы Брест продолжал удерживать статус самого благоустроенного города, недостаточно только работы коммунальных служб. Должна быть совокупность факторов: профессиональная работа ЖКХ и инициатива людей", - уверен председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Для экологической акции определили около 100 объектов. Среди них строящийся медицинский комплекс, Брестская крепость, Городской сад, набережная Мухавца, Интендантский сквер и другие. Мэр с коллективом горисполкома помогли благоустроить территорию центра для детей с заболеваниями аутистического спектра, который намерены открыть 4 ноября. Аналогов ему в Брестской области нет.

В историческом здании до 2019 года размещалась бухгалтерия администрации Ленинского района Бреста. Ее перевели в другое место, а затем начали реконструкцию под медико-образовательный центр. Работы велись по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина". В центре стационарно будут находиться 35 детей с заболеваниями аутистического спектра. Они будут учиться, получать психологическую и другую помощь. Также там будут проводить обучающие мероприятия для родителей и педагогов.

Александр Рогачук отметил: есть большие планы по реновации исторических зданий в центре Бреста. Речь о заброшенных и обветшалых сооружениях, старых дворах. "Таких объектов достаточно много, поэтому эту работу будем продолжать комплексно. Очень сложная тема: пройти между Сциллой и Харибдой под названием "старый добрый Брест" и "современное развитие города". Прислушиваемся к разным точкам зрения, но здесь важна золотая середина. Медленно, корректно, но в верном направлении движемся по ул.Советских Пограничников. На перекрестке ул.Советской и Дзержинского выставляем на торги объекты. Эта работа ни в коем случае не должна носить форсированный характер, потому что убить дух старого Бреста никому не позволено", - подчеркнул председатель горисполкома.-0-

Фото Вадима Якубёнка