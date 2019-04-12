"Брестгазоаппарат" до конца 2020 года построит новый литейный цех

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российское СП ОАО "Брестгазоаппарат" до конца 2020 года планирует завершить строительство участка литья. Это предусмотрено инвестиционным договором, заключенным с Брестским облисполкомом, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Виктор Кузьминчук.

"Ежегодно компания, в состав которой входят основной завод "Брестгазоаппарат", УП "Гефест-Техника" и "Гефест-Кварц", в модернизацию вкладывает около $10 млн. Основные направления - новые технологии, замена изношенного оборудования, естественно, охрана труда и техника безопасности. Что касается инвестпрограммы по строительству нового литейного модуля, это связано с тем, что меняются стандарты и ГОСТы по безопасности и энергоэффективности, как в Европе, так и на территории Таможенного союза", - отметил Виктор Кузьминчук.

К строительству нового цеха предприятие приступило в конце прошлого года. Объект возводится в микрорайоне Березовка, где располагается логистический центр компании, склад готовой продукции, а также сырья и материалов. На участке литья планируется наладить выпуск горелок и горелочных групп, фланцев кранов и горелок, смесителей, корпусов газопровода, опор и штуцеров, труб коллектора, труб горелки и корпусов сопла.

"Пока покупаем горелки у отечественных и зарубежных производителей, но уже разработали собственные устройства, которые внедрим в производство. Отмечу, что показатели наших горелок превосходят требования, заложенные ГОСТом", - сказал собеседник.

История белорусско-российского СП ОАО "Брестгазоаппарат" началась в 1951 году, когда в областном центре заработал Брестский ремонтно-механический завод. Предприятие занимается выпуском кухонной бытовой техники: газовых, газоэлектрических, электрических плит, встраиваемой техники и воздухоочистителей. На экспорт отправляется более 70% произведенной продукции.-0-