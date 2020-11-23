"Брестгазоаппарат" планирует производить посудомоечные машины

Фото из архива
23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте планируют наладить производство посудомоечных машин. Такую информацию в своем Telegram-канале опубликовал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.
"В Бресте планируется выпуск первых белорусских посудомоечных машин. Концептуальное решение по этому вопросу уже принято. Собрание акционеров СП ОАО "Брестгазоаппарат" одобрило идею расширения территории предприятия для налаживания нового производства", - написал Александр Рогачук.
По его словам, первым шагом для реализации идеи станет выкуп свободных площадей у ОАО "Брестмаш". На этой площадке и планируется организовать выпуск посудомоечных машин.-0-