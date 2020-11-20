"Брестгазоаппарат" запустил новый литейно-механический цех

20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российское СП ОАО "Брестгазоаппарат" запустило новый литейно-механический цех, передает корреспондент БЕЛТА.

Строительство участка литья для выпуска горелок стола предусматривалось инвестиционным договором, заключенным с Брестским облисполкомом. Проект для предприятия важный. Во-первых, его реализация связана с изменением стандартов и ГОСТов безопасности и энергоэффективности в Европе и на территории Таможенного союза. Во-вторых, с необходимостью расширить производственные площади. Новый цех "Брестгазоаппарат" возвел на территории транспортно-складской базы в микрорайоне Березовка.

"Сперва мы начали увеличивать объемы выпуска кранов с более высокой безопасностью - с 1,2 млн штук до 3,5 млн. Чтобы обеспечить производство в паре, у нас должна быть своя горелка с КПД не ниже 50%, как делается в Европе. Наблюдательный совет принял решение о строительстве литейно-механического цеха. Мы разработали свою горелку с КПД не ниже 60% и закупили новое технологическое оборудование. Параллельно решили проблему логистики. Раньше производство было разбросано, теперь мы его локализовали", - отметил генеральный директор предприятия Виктор Кузьминчук.

Под крышей нового цеха разместились литейный участок, дробеструйной и механической обработки, виброполировки, мойки, сборки, кузнечно-прессовой, автоматный и ремонтный. Производственные мощности позволяют за год выпускать 500 тыс. комплектов горелочных групп.

"В цеху производят комплектующие, большая часть которых до последнего времени импортировалась. Остальное выпускалось на старой площадке "Брестгазоаппарата". Мы построили современное производство, которое позволит удешевить стоимость продукции и увеличить объемы собственного производства", - пояснил председатель наблюдательного совета "Брестгазоаппарата" Алексей Самсоненко. Он добавил, что рассматривается возможность увеличения мощностей по выпуску комплектующих. Также наблюдательный совет примет план развития брестского предприятия на следующие 3-5 лет.

Алексей Самсоненко.

Заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий подчеркнул, что, несмотря на вызванные пандемией сложности, предприятия региона продолжают работать и вкладывать капитал в свое развитие. По его словам, в январе-сентябре в производство региона инвестировано Br2,3 млрд, привлечено около $85 млн прямых иностранных инвестиций. "Сегодня видим хороший пример совместного инвестирования местных органов власти и российского инвестора. В объект вложена значительная сумма - почти Br24 млн. Создано более 70 рабочих мест. Немаловажно, что производство собственных горелок позволит уйти от их импорта", - сказал вице-губернатор.

Дмитрий Городецкий

История белорусско-российского СП ОАО "Брестгазоаппарат" началась в 1951 году, когда в областном центре заработал Брестский ремонтно-механический завод. Предприятие занимается выпуском кухонной бытовой техники: газовых, газоэлектрических, электрических плит, встраиваемой техники и воздухоочистителей. На экспорт отправляется более 70% произведенной продукции.-0-

Ленту перерезали заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий, Генеральный директор СП ОАО "Брестгазоаппарат" Виктор Кузьминчук, председатель наблюдательного совета СП ОАО "Брестгазоаппарат" Алексей Самсоненко

Фото Вадима Якубёнка