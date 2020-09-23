"Брестоблимущество" на электронные торги 9 октября выставил 27 объектов

23 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Брестоблимущество" 9 октября проведет продажу недвижимости на электронных торгах. Такая информация опубликована на сайте Брестского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

На торги предложено 27 объектов недвижимости. Начальная цена 26 из них будет равна одной базовой величине (1 БВ - Br27). Стоимость еще одного лота снизят на 80%. Выставленные на торги здания находятся в Ганцевичском, Дрогичинском, Ивановском, Ивацевичском, Каменецком, Кобринском, Ляховичском, Малоритском и Столинском районах.

Например, в деревне Выгонощи Ивацевичского района предлагают приобрести здание средней школы, водопроводные и канализационные сети. Цена лота - Br81. В списке также сельские бани, котельные, клубы и дома культуры. В деревнях Первомайск и Ситицк Столинского района можно приобрести здания фельдшерско-акушерских пунктов, агрогородке Повитье Кобринского района - мазутного хозяйства.-0-