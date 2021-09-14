"Брестоблимущество" организует тематический аукцион 19 октября

14 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Брестоблимущество" организует 19 октября тематические электронные торги по продаже неиспользуемых государственных объектов недвижимости, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела организации аукционов и конкурсов комитета Анна Офицерова.

В специальную подборку вошли 10 лотов - все за 1 базовую величину (1 БВ сейчас Br29). За символическую сумму можно приобрести здания ФАПа, клуба и комплексного приемного пункта в Столинском районе, баню - в Дрогичинском, сельский дом культуры - в Ляховичском. Также до минимальной снизили цену на базовую школу в Пинском районе, детский сад и учебное здание - в Лунинецком. За такую же цену в Кобринском районе продают котельную и здание мазутного хозяйства.

"Мы специально заранее назначили эти торги, чтобы у потенциальных участников было время выехать на места и ознакомиться с объектами, взвесить свои возможности. Ведь несмотря на то, что все здания продаются за одну базовую величину, новым собственникам придется вложить свои средства в обустройство и введение этих объектов в хозяйственный оборот", - отметила Анна Офицерова

Между тем в комитете сейчас идет активное назначение и других торгов на октябрь. В списке уже 32 объекта неиспользуемой коммунальной и республиканской собственности. На сентябрьские торги всего выставлено 35 объектов, из них три уже ушли с молотка. Среди предложений - шахматный клуб, который имеет статус историко-культурной ценности, в Пинске, здание участка дефектоскопии в Лунинце, две АЗГС в Барановичах, здание неврологического отделения районной больницы в Пружанах, турбаза в Иваново.

Сегодня новые собственники могут появиться у 9 объектов - на площадке БУТБ состоятся очередные торги, организованные комитетом "Брестоблимущество". Большинство лотов выставлены со значительным снижением цены. Так, за половину первоначальной стоимости предлагаются три индивидуальных капитальных гаража в Пинске, здания бани и базовой школы в Ивановском районе. На 30% стало дешевле нежилое здание с правом заключения аренды земельного участка в историческом центре Бреста по ул.Советских пограничников, 23. За 1 БВ можно купить здание библиотеки в городском поселке Городище Барановичского района.

В августе в Брестской области продали 13 объектов госимущества на общую сумму Br466,2 тыс.-0-