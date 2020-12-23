"Брестоблимущество" продал с начала года более ста объектов недвижимости

23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с начала года продано на аукционных торгах 107 неиспользуемых объектов недвижимости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Брестоблимущество".

В бюджет от продажи поступит Br4,2 млн. Почти половина объектов продана на электронных торгах. Треть лотов ушла с молотка со снижением цены на 80%, за одну базовую величину продали 40% объектов.

Так, на большом предновогоднем аукционе 22 декабря выставлялось 20 объектов неиспользуемой госсобственности с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине (сейчас 1 БВ - Br27). Тематические повторные торги объединили все непроданные ранее объекты различной категории. В результате новых собственников обрели три здания. Все они проданы без торгов, с повышением цены на 5%, за Br28,35.

Сельский Дом культуры в деревне Старина Столинского района, который до этого 10 раз предлагался к продаже, приобрела минская фирма. Баню в деревне Хабовичи Кобринского района, чья аукционная история тянулась три года, купил индивидуальный предприниматель. Также частнику продан СДК в деревне Гончары Ляховичского района.

До конца года "Брестоблимущество" запланировал провести еще три аукциона, на которые выставлено 20 объектов недвижимости. Например, на электронных торгах 24 декабря за одну базовую величину можно будет приобрести склад площадью почти в 500 кв.м в Барановичском районе или бывший командно-диспетчерский пункт в Пружанском. Со снижением цены на 80% предлагаются учебное здание с составными частями и принадлежностями в Лунинецком районе и СДК в Ляховичском.

В Дрогичинском районе предпринимают новую попытку вовлечь в хозяйственный оборот здание главного корпуса бывшего спиртзавода в агрогородке Закозель. Построенная в 1906 году винокурня имеет статус историко-культурной ценности и является частью усадебно-паркового ансамбля, принадлежавшего дворянскому роду Ожешко. Трехэтажная кирпичная постройка площадью почти 2 тыс. кв.м считается образцом промышленной архитектуры начала ХХ века. Стартовая цена объекта - Br224,7 тыс. Электронные торги назначены на 28 декабря.

Также формируются аукционы на следующий год. В перечне уже значатся 17 объектов госимущества, выставляемые на торги, начиная с 12 января.-0-