"Брестоблимущество" выставил на предновогодние торги 20 объектов за одну базовую величину

8 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Брестоблимущество" проведет 22 декабря завершающие тематические торги с начальной ценой продаж, равной одной базовой величине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

Повторные торги пройдут на электронной площадке Белорусской универсальной торговой биржи. На продажу выставлено 20 лотов, все - за одну базовую величину (сейчас 1 БВ - Br27). Предновогодний аукцион объединит все непроданные ранее объекты недвижимости различной категории. В основном это небольшие объекты, расположенные в сельской местности. Так, в Кобринском районе за символическую плату предлагают сразу шесть бань, в Столинском - три клуба и здание ФАПа, в Пинском - базовую школу. В перечне также магазин, котельные, здание мазутного хозяйства.

Самым крупным объектом является кирпичное двухэтажное здание сельского Дома культуры в деревне Гончары Ляховичского района. Площадь СДК составляет почти 1,3 тыс. кв.м, срок аренды земельного участка - 99 лет. Наполовину меньше, но не менее привлекательное по цене и потенциальным возможностям здание кухни-столовой в бывшем военном городке в деревне Новые Засимовичи Пружанского района.

Все объекты предлагаются с максимально широкими условиями использования как для предпринимательства (организация производства, оказание различных услуг, торговля, ремесленная деятельность), так и для реконструкции под жилые помещения или для ведения личного подсобного хозяйства.

Кроме того, в другие дни этого месяца "Брестоблимущество" выставил на аукционы еще 35 объектов. Таким образом, во втором полугодии декабрь будет рекордным по количеству предложенных к продаже объектов недвижимости.-0-