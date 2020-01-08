Брестская епархия поздравила родившихся 7 января младенцев и их мам

8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная рождественская акция Брестской епархии стартовала сегодня в Брестском областном родильном доме, передает корреспондент БЕЛТА.

Поздравить младенцев, появившихся на свет в светлый праздник Рождества Христова, приехал архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. 7 января в Брестском роддоме родились девять детей - пять мальчиков и четыре девочки. Александр, Вера, Василиса, Даниил, Полина, Кирилл, Захар - в большинстве своем это первенцы в семьях, но есть также вторые и третьи дети. Владыка познакомился с новорожденными, поинтересовался самочувствием матерей, поблагодарил их за то, что выполняют свою миссию на земле.

"Рождение каждого ребенка важно для всех нас, для церкви. Это целое событие, когда в мир приходит новый человек, а тем более - в день пришествия в мир Христа Спасителя. Пусть Божья благодать пребывает с каждым из этих детей. Чтобы жизнь их была со смыслом, достойной звания человека. Чтобы они стали людьми, настоящими гражданами нашего Отечества, развивали таланты, все доброе, что заложено в них творцом", - пожелал архиепископ.

В честь Рождества мамам и новорожденным от Брестской епархии вручили подарки - иконки, сладости, предметы первой необходимости.

Поздравления и добрые напутствия прозвучали и от главного врача роддома Валерия Шугая. Он отметил, что медперсонал учреждения старается создать для своих пациентов максимально комфортные условия. "Выхаживание детей у нас ведется на самом высоком уровне. Детская реанимация полностью обеспечена необходимым оборудованием. Мы ее модернизируем. Сейчас получили новый транспортный кювез для транспортировки новорожденных. Своими силами закупили шесть мониторов для пациенток. В недалеком будущем ожидаем шесть аппаратов искусственной вентиляции легких", - рассказал главврач.

За прошлый год в родильном доме появились на свет 5 тыс. 212 детей. С начала этого года - 88 малышей.

На святки благотворительная рождественская акция Брестской епархии продолжится. С 10 по 17 января архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн посетит социальные учреждения в областном центре - детский социальный приют, вспомогательную школу, отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста, дома семейного типа, детские реабилитационные центры.-0-