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18 ноября 2020, 21:59

Брестская ГАИ разместит на зданиях и в транспорте QR-коды для профилактики ДТП

Фото из архива
Фото из архива

18 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на зданиях и в общественном транспорте появятся QR-коды для профилактики дорожных аварий, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор группы по агитации и пропаганде управления ГАИ УВД облисполкома Вероника Крук.

В ГАИ работают над созданием цикла видеороликов, посвященных дорожной безопасности. В них рассказывается о причинах аварий и важности соблюдения ПДД. Каждый ролик помечен QR-кодом. Их планируют размещать на входных дверях в детских садах и школах, вокзалах, автозаправочных станциях, крупных торговых центрах, в салонах общественного транспорта. При наведении камеры на QR-код на экране телефона будет открываться ссылка на конкретное видео.

На Youtube-канале областной Госавтоинспекции уже размещены семь роликов с QR-кодами. В них идет речь об административных процедурах ГАИ, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, безопасности пешеходов, использовании фликеров и опасности обгонов. "Видео будут дополняться новыми. В том числе их темы будут меняться в зависимости от поры года. Например, сейчас мы акцентировали внимание на обгонах. Потому что осенью и зимой одна из основных причин аварий на трассах - лобовое столкновение", - пояснила Вероника Крук.

Чтобы QR-коды были более заметными, их обведут разноцветными кругами. Издалека они будут напоминать знак светофора.

В Брестской области с начала года случились 394 аварии (на 25 меньше по сравнению с таким же периодом 2019-го), в которых 65 человек погибли и 391 получил травмы. Почти каждое третье ДТП в регионе произошло с участием пешеходов, в том числе в 46 случаях - по их вине. С участием детей зафиксировано 55 аварий, в которых один ребенок погиб и 60 травмированы.-0-

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