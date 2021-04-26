Брестская и Брянская области намерены развивать сотрудничество в сферах ЖКХ и экологии

26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская и Брянская области намерены развивать сотрудничество в сферах жилищно-коммунального хозяйства и экологии. Об этом шла речь сегодня в Брестском облисполкоме на встрече с делегацией этого российского региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Брестская и Брянская области - давние партнеры, в 2006 году они заключили договор о сотрудничестве. Например, в прошлом году внешнеторговый оборот между регионами составил более $70 млн, сальдо сложилось положительное. Брестская область экспортировала молочные продукты, гравий, щебень, плиты ДСП, силикаты, газовые плиты. Брянская поставляла семена рапса, соевые бобы, цемент, бумагу и картон и другие товары.

"Достаточно неплохой уровень сотрудничества. По некоторым направлениям мы тесно сотрудничаем, но еще есть резервы в разных сферах. Мы нацелены развивать взаимовыгодное сотрудничество", - сказал заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий.

Возглавивший российскую делегацию заместитель губернатора Брянской области Владимир Реунов отметил особый интерес к опыту Брестской области в сфере экологии и обращении с вторичными материальными ресурсами. "Это очень важная задача, которая определена в России как национальная цель до 2030 года. Готовы к сотрудничеству в этой сфере, расширять экономическое взаимодействие между нашими регионами", - подчеркнул он.

В частности, гости ознакомятся со схемой обращения с твердыми коммунальными отходами и работой Брестского мусороперерабатывающего завода. По словам Владимира Реунова, в Брянской области планируют оборудовать крупные полигоны мусоросортировочными станциями, а в перспективе возвести завод по переработке отходов.

Заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Ольшевский рассказал об изменении схемы сбора вторсырья. До 2025 года в области планируют создать четыре региональных центра по сортировке и использованию ТКО, которые будут размещаться в Бресте, Барановичах, Пинске и Кобрине. Будет задействована существующая инфраструктура, построены новые сооружения и приобретено оборудование. Реализация таких амбициозных планов позволит извлекать более половины вторичных материальных ресурсов, сейчас этот показатель - 28%.-0-