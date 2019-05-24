Брестская и Гродненская области используют не весь потенциал для развития экспорта туруслуг - КГК

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На совместном заседании коллегий Комитетов государственного контроля Брестской и Гродненской областей рассмотрены результаты мониторингов по развитию туристической привлекательности, состояния придорожной инфраструктуры, сообщили БЕЛТА в КГК.

Участники заседания оценили, насколько эффективно выполняется Государственная программа развития туризма "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы и поручения Президента по развитию туристической отрасли.

Объем экспорта туристических услуг (без учета организаций, подчиненных республиканским органам госуправления) в 2018 году в Брестской области составил $14,9 млн, в Гродненской - $14 млн, что на 11,2% и 16,4% больше уровня 2017 года. Брестскую и Гродненскую области в прошлом году посетили 546 тыс. и 588 тыс. туристов соответственно (в 2017 году - 488 тыс. и 313 тыс.), в том числе 281 тыс. и 196 тыс. иностранцев (против 242 тыс. и 102 тыс. в 2017 году). Количество безвизовых туристов в Брестской и Гродненской областях увеличилось с 4,4 тыс. и 51 тыс. в 2017 году до 18,4 тыс. и 97 тыс. человек в 2018-м.

Растет как число туристов, так и объем выручки. Но все же принимаемые местными властями меры по развитию туристической привлекательности КГК считает недостаточными. Не используется весь потенциал культурного и природного наследия. Не приняты должные меры по обеспечению туристов жильем и предоставлению качественных услуг проживания, пополнению организаций кадрами со знанием иностранных языков и оформлению информации на иностранных языках. Недостаточно внимания уделяется содержанию автодорог, придорожной торговой сети, объектов историко-культурного наследия и АЗС.

Структура экспорта туруслуг почти не меняется. Среднее время пребывания гостей в Беларуси остается коротким, в том числе из-за неконкурентноспособных цен на отдых.

Кроме того, недостаточно используются потенциалы охотничьего и агроэкотуризма для иностранцев, не развивается такое перспективное направление, как промышленный туризм. Среди основных причин - ненадлежащая инфраструктура, недостаточная работа по продвижению туристического продукта и неразвитый комплекс услуг.

Для повышения туристической привлекательности недостаточно используются возможности формирования региональных туристических кластеров и трансграничного сотрудничества.

На заседании подготовлены предложения по исправлению нарушений и недостатков, повышению эффективности работы исполнительной власти и организаций Брестской и Гродненской областей в данной сфере.-0-