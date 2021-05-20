20 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область и Пакистан нацелены развивать межрегиональное сотрудничество. Об этом сегодня шла речь на встрече председателя Брестского облисполкома Юрия Шулейко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Пакистана в Беларуси Саджадом Хайдером Ханом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Понимаю необходимость налаживания двусторонних экономических отношений, чтобы наши регионы, в том числе Брестская область, были узнаваемыми в Пакистане. Например, мы экспортируем продукты питания, приобретаем продукцию легкой промышленности. Этих позиций мало. Нужно чаще встречаться и определять планы", - считает Юрий Шулейко.

Посол Пакистана находится в Брестской области с многодневным визитом. Это первый регион Беларуси после Минска, который он посетил с начала дипломатической миссии в Беларуси. У Саджада Хайдера Хана была насыщенная программа. Он посетил несколько предприятий, встретился с представителями Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, а также примерно с 20 бизнесменами.

"Очень довольны результатами. Мы должны проводить больше мероприятий в различных сферах, не только в торговле. Расширять сотрудничество в культуре и образовании. Между Беларусью и Пакистаном существует много точек соприкосновения, - сказал посол. - Встретившись с местными бизнесменами, мы определили, в каком направлении хотим двигаться дальше: в легкой и пищевой промышленности, сфере высоких технологий".

Обсуждалась возможность приезда пакистанской делегации в Брестскую область для знакомства с регионом, условиями работы в свободной экономической зоне "Брест". Также представители Пакистана намерены организовывать культурные выставки в регионах Беларуси. Им интересно участие в других подобных мероприятиях. В свою очередь Юрий Шулейко пригласил дипломата приехать в Брестскую крепость 22 июня, когда пройдут мероприятия к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Предложение заинтересовало Саджада Хайдера Хана.-0-

Фото Вадима Якубёнка