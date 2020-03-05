Брестская область намерена увеличить экспорт в страны Евросоюза и дальней дуги

5 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экспорт товаров в страны дальней дуги и Европейского союза планируется нарастить в этом году в Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности комитета экономики облисполкома Сергей Тележинский.

Облисполком утвердил перечень международных специализированных выставок (ярмарок) в иностранных государствах, расходы на участие в них будут возмещаться из республиканского бюджета. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале. В списке - 33 выставочно-ярмарочных мероприятия. Экспортеры области уже имеют опыт участия в некоторых из них. В перечень включены преимущественно новые направления внешнеэкономической деятельности для производителей региона.

Более половины мероприятий касаются пищевой промышленности. Это специализированные выставки продуктов питания в Японии, Китае, Вьетнаме, Иране, Турции, Египте, Омане, Франции, Польше, США и Объединенных Арабских Эмиратах. В перечень входят и многоотраслевые выставки на Кубе, в ЮАР, Алжире, Анголе, Сирии, Армении, Таджикистане. Рекомендованы для участия международные сельскохозяйственные выставки в Сербии, Румынии, Эфиопии, Ираке и промышленные в Пакистане и ФРГ, а также международное шоу моды Premium Berlin и швейная выставка Who's Next Paris.

"За основу перечня международных специализированных выставок взяты предложения Белорусской торгово-промышленной палаты, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, предприятий Брестского региона. В течение года они могут подавать заявки в облисполком. По указу №412 компенсация расходов за участие в международной специализированной выставке может доходить до 1 тыс. базовых величин. Решение о сумме возмещения будет приниматься коллегиально в каждом конкретном случае", - отметил Сергей Тележинский.

В прошлом году экспорт товаров по Брестской области вырос на 9%, достигнув почти $2,6 млрд при положительном сальдо в $840 млн. Экспортные поставки в страны Евразийского экономического союза составили 74,4%, в том числе в Россию 68,5%. Доля Евросоюза в структуре экспорта составила 14,6% ($379,3 млн, темп 108,6%). На остальные страны приходится 11% всего объема экспорта ($284,1 млн, темп 115,6%).-0-