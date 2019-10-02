2 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область определилась с кандидатами в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении организационно-кадровой работы облисполкома.

Обсуждение кандидатур претендентов в верхнюю палату парламента происходило на совместных заседаниях президиумов местных Советов депутатов и исполнительных комитетов. Всего выдвинуто восемь кандидатур. Средний возраст кандидатов в сенаторы 56 лет. Самый опытный из них директор ОАО "Птицефабрика "Дружба" Барановичского района Василий Маркевич, который в настоящее время является действующим членом Совета Республики.

Одним из самых известных в списке претендентов можно назвать главврача Брестской областной больницы доктора медицинских наук, профессора Александра Карпицкого, который четыре созыва избирался депутатом областного Совета. За его кандидатуру единогласно проголосовали в Бресте и Каменце. Уважение и авторитет за многолетний добросовестный труд снискал у земляков и председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий, кандидатуру которого предложили в Столине и Лунинце.

Березовский и Пружанский районы в верхней палате парламента может представить председатель областного Совета депутатов Юрий Наркевич, Кобринский и Малоритский - председатель областной коллегии адвокатов Тамара Шатликова. В список участников кампании также вошли председатель Жабинковского райсовета Анатолий Шолтанюк, директор ОАО "Парохонское" Валерий Хроленко, заведующая нотариальной конторой Пинска Ирина Сачковская.

Выборы членов Совета Республики состоятся по всей стране 7 ноября на совместных заседаниях депутатов местных Советов базового уровня путем тайного голосования.-0-