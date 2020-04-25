Брестская область планирует перечислить в фонд субботника около Br1 млн

25 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область планирует перечислить в фонд республиканского субботника Br946,2 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заработанные средства направят на подготовку загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, благоустройство мест воинской славы.

Предполагается, что в акции в целом по региону примут участие свыше 330 тыс. человек. Учитывая эпидемиологическую обстановку, областной штаб субботника рекомендовал трудовым коллективам работать на объектах благоустройства на свежем воздухе, небольшими группами, с использованием средств защиты и соблюдением техники безопасности. Ожидается, что основными точками приложения сил участников акции станут территории предприятий, организаций и учреждений, лесопарковые зоны, придорожные полосы.

Особое распоряжение руководство области сделало в этом году в отношении медицинских работников. "Прежде всего они должны быть на рабочих местах. Мы попросили, чтобы медики работали в эти большие выходные. Никто их не призывает собирать деньги. Они должны лечить людей - это самая главная их задача. Поэтому не надо их напрягать в этом плане", - отметил председатель облисполкома Анатолий Лис.

Анатолий Лис

Сам губернатор вместе с коллективом исполнительного комитета сегодня трудится в Брестской крепости. В соответствии с концепцией по озеленению мемориала, у Восточного форта сажают липовую аллею. Два десятка саженцев с закрытой корневой системой подсадят к деревьям, высаженным несколько лет назад. По соседству работники Администрации Ленинского района Бреста вырубают кустарники на валах форта. Военнослужащие 115-го зенитного ракетного полка вместе с активистами городской организации БРСМ занимаются благоустройством территории у Северных ворот.

"В прошлом году при посещении Брестской крепости Президент дал поручение пересмотреть подходы к ее озеленению. Был объявлен конкурс, разработана концепция, она утверждена на градостроительном совете. Вопрос проработан со всеми заинтересованными ведомствами. На территории крепости будет высажено большое количество деревьев, кустарников, цветов. Это и красиво, и экологично. Что касается в целом мемориала, то работы по реставрации будут продолжены. На эти цели по программе Союзного государства выделены средства", - рассказал руководитель области.

Во время субботника в крепости всегда разворачивается широкий фронт работ. Нынче у них еще и конкретная цель: навести порядок там, где уже в июне ожидается открытие новой экспозиции. Ее создание подходит к концу. Новые мемориальные залы будут посвящены одной из самых драматичных страниц истории обороны цитадели - последнему очагу сопротивления захватчикам под руководством майора Петра Гаврилова.

В прошлом году мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" посетили более 500 тыс. человек.-0-

Фото Вадима Якубёнка