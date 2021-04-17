Брестская область планирует перечислить в фонд субботника около Br1 млн

17 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область планирует перечислить в фонд республиканского субботника около Br1 млн. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Деньги, которые поступят от субботника, частично планируется направить на благоустройство памятников, остальные - на борьбу с последствиями COVID-19. Так определено сегодня государством. Брестская область окажет взвешенную помощь этим перечислением. В субботнике примут участие более 350 тыс. человек. Хотим заработать как минимум Br1 млн", - сказал Юрий Шулейко.

Юрий Шулейко

С учетом эпидемиологической обстановки участникам акции рекомендовано работать на свежем воздухе. Жители региона занимаются благоустройством городов и деревень, наводят порядок в рекреационных зонах и акваториях водоемов, убирают лесные и придорожные полосы. Сам губернатор вместе с коллективом облисполкома сегодня трудится на территории строящегося многопрофильного медицинского центра в юго-западной части Бреста. Они вместе с коллективами "Коммунальника" и "Брестоблсельстроя" высадили возле одного из корпусов саженцы хвойных и лиственных деревьев, разровняли привезенную почву.

Строительство медцентра планируется завершить в этом году. "Поликлинические корпуса по факту мы должны сдать в июне следующего года. Но определились с генеральным застройщиком, что работы завершим к концу этого года. Тем самым удешевим стройку, а сэкономленные деньги сможем направить частично на областную детскую больницу и другие объекты здравоохранения", - отметил Юрий Шулейко.

В областном центре субботник проходит в Брестской крепости, парке тысячелетия и других зеленых зонах. Коллектив горисполкома во главе с его руководителем Александром Рогачуком трудится на ул. Зубачева, где установят 13 стел в аллее "Их именами названы улицы Бреста".

Например, в Брестском районе одной из ключевых точек выбран агрогородок Чернавчицы, где благоустраивают новую рекреационную зону "Птичий дом". В Барановичском районе затеяли уборку лыжероллерной трассы, в Березовском - территории кляштора картезианцев. Жители Ляховичского района экологическую акцию проводят в бывшей усадьбе Рейтанов в деревне Грушевка. В Ивацевичском районе наводят порядок в мемориальном комплексе партизанской славы "Хованщина". Остальные регионы области не остались в стороне и вносят свой вклад, чтобы малая родина стала чище и красивее.-0-

Фото Вадима Якубёнка