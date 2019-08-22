22 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область планирует собрать 1,2 млн т зерна (с учетом проса и гречихи). Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Массовая уборка ранних зерновых и зернобобовых культур в регионе завершена, осталось собрать хлеб на 0,7% посевных площадей. "Убираем сейчас гречиху и просо. Несмотря на погодные перипетии, валовой сбор зерна составил 1 млн 196 тыс. т. Собираемся получить 1,2 млн т с учетом проса и гречихи. Этот показатель выше по сравнению с прошлогодним практически на 28%. Значительно выше и урожайность - 35,5 ц/га. Мы на втором месте после Гродненской области. По намолоту также вторые в республике (после Минской области)", - отметил Анатолий Лис.

Безоговорочным лидером по валу зерна является Барановичский район, где намолочено более 150 тыс. т. В Пружанском районе с хлебной нивы собрали более 100 тыс. т. Хорошие результаты продемонстрировали Пинский, Кобринский районы. "Рассчитывали, что Брестский и Каменецкий районы также будут иметь по 100 тыс. т зерна. Все для этого было сделано, но, к сожалению, погодные условия помешали", - пояснил председатель облисполкома.

Самая высокая урожайность - в Ляховичском (42 ц/га) и Барановичском (41 ц/га) районах. В области 313 экипажей намолотили более 1 тыс. т зерна, девять тандемов механизаторов - более 2 тыс. т.

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