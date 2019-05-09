Брестская область практически завершила сев яровых культур

9 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области засеяны 92% планируемых для яровых культур площадей. Об этом сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил журналистами председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Сложившиеся погодные условия позволили провести посевную кампанию в Брестской области в более ранние сроки. В частности, под яровые культуры отведено 405,8 тыс. га, 92% из которых уже засеяны. "Практически заканчиваем полевые работы. К сожалению, погода вносит свои корректировки. За последние дни на половине территории области прошли дожди, а вторую часть региона не затронули. Поэтому есть некоторые проблемы, - сказал Анатолий Лис. - В целом весенние полевые работы проходят планово. Техника есть, обеспечены удобрениями, топливом. Люди настроены закончить работы в обозначенные сроки".

В регионе завершен сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, льна, сахарной свеклы. Аграрии почти закончили посадку овощей, картофеля, однолетних культур. Более двух третьих планируемых площадей засеяно кукурузой.

Губернатор отметил, что область делает упор на кормозаготовку. В частности, в этом году намечено заготовить 1,7 млн. т кормовых единиц травяных кормов: 180 тыс. т сена, 2,3 тыс. т сенажа, более 4 тыс. т силоса. Районы уже приступили к заготовке, ведется закладка силоса из сурепицы. Первый укос трав предстоит провести на площади 243 тыс. га.-0-