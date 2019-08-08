Брестская область практически завершила жатву

8 августа, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Брестская область приблизилась к финишу уборочной страды. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович во время посещения Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Аграрии юго-западного региона убрали 97% посевных площадей, осталось собрать хлеба примерно с 11 тыс. га. Пять из 16 районов области - Брестский, Жабинковский, Малоритский, Каменецкий и Столинский - завершили жатву. Средняя урожайность составляет 35,7 ц/га. "Брестская область завершает уборочную достаточно успешно. Будет получено около 1,2 млн т зерна, неплохие виды на кукурузу. Хорошо сработали по рапсу, вал практически на 25% выше уровня прошлого года. Важно собрать не только зерно, но и запастись сбалансированным кормом для скота. Регион имеет более 10 ц кормовых единиц травяных кормов на условную голову скота", - отметил Михаил Мясникович.

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