Брестская область при подготовке к Олимпиаде в Токио делает ставку на спортсменов-гребцов

25 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область при подготовке к XXXII летним Олимпийским играм, которые пройдут в столице Японии в 2020 году, делает ставку на спортсменов-гребцов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма облисполкома Николай Глушеня.

"Ведется интенсивная подготовка к Олимпиаде. Спортсмены Брестской области уже завоевали 10 лицензий - треть из них представители гребных видов. Есть все шансы, что отбор пройдут еще несколько наших гребцов. С ними и легкоатлетами регион связывает особые надежды на медали, - отметил Николай Глушеня. - Со стороны Брестского облисполкома делается все возможное для подготовки к Токио-2020. Оказывается финансовая поддержка, решаются вопросы с экипировкой и приобретением необходимого инвентаря. Для оздоровления и восстановительных процедур спортсмены посещают областной диспансер спортивной медицины".

В Бресте созданы необходимые условия для тренировочного процесса. Гребной канал соответствует международным требованиям, что подтверждается проведением в областном центре чемпионатов мира и Европы (по академической гребле). У спортсменов есть возможность заниматься на воде и суше практически в любое время года.

"Представители академической гребли тренируются в Бресте круглогодично, за исключением зимних сборов. У байдарочников и каноистов география сборов обширнее, у нас они в основном находятся в летнее время, - сказал директор Брестского областного центра олимпийского резерва (ЦОР) по гребле Павел Денисюк. - Спортсмены обеспечены необходимым на 100% по всем направлениям: гребные бассейны, тренажерные залы, инвентарь - есть все, чтобы повышать уровень мастерства. Регулярно что-то обновляем. Например, в этом году приобрели лодку-байдарку для спортсменов высокого класса, множество весел как для байдарочников и каноистов, так и академистов".

Брестский гребной канал является домашней тренировочной базой для 11 спортсменов, которые входят в основной состав национальной сборной по академической гребле, одного (Олега Юрени) - по гребле на байдарке. Трое из них завоевали лицензии на участие в Играх в Токио - Олег Юреня, Анастасия Янина и Сергей Володько.

"Смена у наших спортсменов растет достойная. Сейчас в ЦОР занимаются 543 учащихся. Круглый год родители приводят к нам своих детей на занятия. Помимо этого ездим по районам и ищем талантливых ребят на различных легкоатлетических соревнованиях, проводим просмотры в школах", - добавил Павел Денисюк.

В копилке Брестской области также пять олимпийских лицензий в легкой атлетике, по одной - в плавании и пулевой стрельбе.-0-