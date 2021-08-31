Брестская область продала частной компании свои акции ОАО "Изоляция"

31 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Частное предприятие приобрело акции ОАО "Изоляция", находившиеся в собственности Брестской области. Такая информация опубликована на официальном сайте Брестского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Сделка состоялась на основании решения облисполкома об отчуждении акций "Изоляции" и по результатам конкурса по их продаже. Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Вангранд" приобрело 13 885 акций (21,1% уставного фонда) почти за Br398,8 тыс. Договор купли-продажи заключен 27 августа.

Покупатель обязался выполнить ряд условий. В частности, он должен инвестировать в ОАО в течение двух лет не менее Br3,5 млн для пополнения внеоборотных средств. В 2021-2024 годах на "Изоляции" должен быть создан новый вид экспортно ориентированного производства - битум нефтяной. Его можно будет использовать как сырье для изготовления основной продукции предприятия и производства модифицированного битума и битумных эмульсий. Покупатель также взял на себя обязательства по сохранению численности работников ОАО и обеспечению роста их заработной платы. До полного выполнения обязательств установлен запрет на отчуждение проданных акций либо распоряжение ими другим способом.

"Договором купли-продажи акций также определены меры ответственности покупателя за невыполнение и несвоевременное выполнение обязательств. В том числе предусмотрена возможность отказа Брестского облисполкома от исполнения договора в одностороннем порядке (без возмещения понесенных покупателем расходов) с последующим возвратом акций в собственность Брестской области на безвозмездной основе", - подчеркнули в облисполкоме.

Оплата цены госпакета акций "Изоляции" проводится в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора. Перевод акций покупателю осуществляется после их оплаты.

ОАО "Изоляция" находится в Березовском районе и специализируется на производстве мягких кровельных и гидроизоляционных материалов.-0-