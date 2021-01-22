Брестская область сформировала портфель инвестпроектов более чем на Br4 млрд

22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области сформирован портфель из 322 инвестиционных проектов (включая уже начатые) на сумму более Br4 млрд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики облисполкома.

Почти половина проектов - инфраструктурные. В их реализацию инвесторы намерены вложить порядка Br2 млрд. В частности, Брестский научно-технологический парк занимается созданием инновационного кластера по внедрению технологий умного производства в перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и предприятиях с серийным производством. Воплотить задуманное в жизнь планируется в 2021-2030 годах. Кроме того, в Барановичском районе строят туристический комплекс, в Бресте - медицинский центр, в Иваново - спортивный комплекс.

В производственной сфере в ближайшие годы намечено реализовать 79 проектов на сумму около Br2 млрд. Например, инвестор работает над расширением в Ивацевичах производства мягкой мебели. В Пинске строят завод по выпуску слитков монокристаллического кремния. В Барановичах на молочном комбинате модернизируют производство для увеличения линейки твердых сыров с длительными сроками созревания. В Кобринском районе возводят сельскохозяйственный комплекс по выращиванию грибниц.

Помимо этого, в сфере агропромышленного комплекса намечено реализовать 76 проектов почти на Br592 млн.-0-