Брестская область собрала 1 млн т зерна

11 августа, Барановичский р-н /Корр. БЕЛТА/. Земледельцы Брестской области намолотили 1 млн т зерна нового урожая, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации Минсельхозпрода, регион лидирует по темпам жатвы в стране: зерновые убраны на площади 282,1 тыс. га, что составляет 83,6% плана. Треть хозяйств, в том числе весь Столинский район, уборку уже завершили. На финишную прямую вышли аграрии Ивановского и Березовского районов. Без малого 200 экипажей комбайнеров намолотили 1 тыс. т зерна и более.

Весомый вклад в общую трудовую победу внесли хлеборобы Каменецкого и Барановичского районов, которые сегодня преодолели рубеж в 100 тыс. т намолота. При этом в Барановичском районе убраны лишь 65,8% площадей зерновых. Поздравить земледельцев со значимым достижением в регион приехал заместитель премьер-министра Александр Субботин. На поле ОАО "Птицефабрика "Дружба" он пообщался с участниками жатвы, от имени правительства поблагодарил их за добросовестный труд.

"Вы задали тон всей стране. Каравай республики увеличился и значительную его часть обеспечили труженики Брестской области. Поздравляю всех с очередным достижением. Выражу надежду, что это не последнее достижение на нынешней жатве. Огромное спасибо за тот нелегкий труд и самоотверженность, с какой вы убираете хлеб, несмотря на дождь, на засуху. Не сбавляйте темпов, вы обеспечиваете продовольственную безопасность страны", - напутствовал хлеборобов вице-премьер.

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