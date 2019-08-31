Брестская область увеличит площади под озимые зерновые культуры

31 августа, Ружаны /Корр. БЕЛТА/. Брестская область намерена в этом году увеличить посевные площади под озимые зерновые культуры. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис на областном фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынкi".

"Больший упор в этом году будем делать на озимые культуры. Даже на легких почвах будем стараться больше высевать ржи. Тем более есть сорта, которые дают хороший урожай. Мы уже посеяли около 60 тыс. га озимого рапса, занимаемся сурепицей с рожью, которые надо убирать ранней весной, чтобы заготовить хороший белковый корм. Нам необходимо провести озимый сев минимум на 250 тыс. га. В прошлом году было 220 тыс. га. А структура по зерновой группе в целом останется неизменной", - отметил Анатолий Лис.

Сегодня в Ружанах чествуют передовиков уборочной кампании. Наград за добросовестный труд удостоились лидеры жатвы среди районов и хозяйств, лучшие комбайнеры, водители, операторы зерносушильных установок, главные агрономы и инженеры. Поздравляя победителей областного соревнования, председатель облисполкома отметил слаженную работу всех задействованных в кампании структур. Именно этот фактор, по его словам, позволил Брестской области подтвердить репутацию развитого аграрного региона, вырастить и собрать хороший урожай зерновых.

"Наши хлеборобы не подвели. Они сделали все, чтобы получить щедрый урожай: вовремя отсеялись, выполнили необходимый комплекс защитных мероприятий, подготовили технику, зерносушильное хозяйство. Точку в этих работах поставила жатва. В уборке зерновых и зернобобовых культур было задействовано почти 1,5 тыс. комбайнов. Более 300 механизаторов привлечены из других отраслей. Помощь хозяйствам техникой в перевозке зерна оказали городские организации. Свою лепту в уборку урожая внесли работники промышленных организаций, учебных заведений, сферы общественного питания, органов внутренних дел, МЧС и других организаций и служб", - сказал Анатолий Лис.

Праздновать "Дажынкі" в Ружанах будут сегодня до позднего вечера. В программе областного фестиваля-ярмарки концерты, спортивные соревнования, город мастеров. На центральных улицах городского поселка раскинулись торговые ряды, разнообразные угощения предлагают гостям праздника организации общественного питания, облпотребсоюза. Большая часть мероприятий проходит на территории дворцового комплекса рода Сапег. Праздничную программу завершит выступление арт-группы "Беларусы".-0-