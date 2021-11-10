Брестская область в 1,5 раза нарастила экспорт в Украину

10 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экспорт товаров из Брестской области в Украину за январь - август вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая информация прозвучала сегодня на встрече председателя облисполкома Юрия Шулейко и консула Украины в Бресте Святослава Драча, передает корреспондент БЕЛТА.

Святослав Драч возглавил украинское консульство в Бресте в октябре этого года. До этого был в Беларуси лишь раз, более 20 лет назад. Сейчас, по его словам, он только начинает знакомиться с регионом, но уже видит направления для взаимовыгодного сотрудничества. Укрепление межрегиональных связей дипломат назвал одним из живых путей развития экономики, культуры и туризма.

"Важное направление, которое обозначили и премьер-министр, и президент Украины, - это развитие экономических отношений. Помощь в продвижении нашего бизнеса на рынок Беларуси, содействие белорусским инвесторам в Украине также будет нашим приоритетом. И, безусловно, поскольку у нас есть и культурные давние связи, и исторические - эта сфера также не останется без внимания консульства", - сказал Святослав Драч.

В свою очередь Юрий Шулейко отметил, что в Брестской области всегда тепло и уважительно относились к представителям всех дипмиссий, аккредитованных в регионе. Что касается Украины, то половина районов области граничат с южной страной-соседкой. В свое время межрегиональное сотрудничество было весьма прочным и плодотворным.

"Брестская область самодостаточна и во многом соответствует своему первому номеру среди регионов. Здесь развита промышленность, сельское хозяйство, мы крупнейшие в республике экспортеры мяса, молока. У нас давнишние связи с Украиной. Поэтому мы за дружбу, всегда были и остаемся открытыми", - обозначил приоритеты губернатор.

За восемь месяцев внешнеторговый оборот Брестской области с Украиной составил $199,5 млн с положительным сальдо и темпом роста 125,6%. Производители региона экспортировали в Украину товаров на $114,6 млн - это 153,8% к уровню прошлого года. Среди основных экспортных позиций - каменный уголь, готовая и консервированная рыба, солод, продукты мясо- и молокопереработки, средства защиты растений, фанера, плиты ДСП, строительные блоки и кирпичи из цемента. Среди украинских импортных товаров доминируют соевые бобы, бумага и немелованный картон, электрические трансформаторы, глины, подсолнечное масло, макаронные и кондитерские изделия, семена рапса.-0-