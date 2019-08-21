Брестская область в I полугодии увеличила экспорт в Китай на 77%

21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область в январе-июне текущего года нарастила экспорт в Китай на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета экономики облисполкома Михаил Баценко.

"Рынок Китая - перспективный, ежегодно по нему прирастаем. В первом полугодии поставили туда продукции на $14 млн. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 177%. В основном в КНР экспортируются продукты питания, в том числе сухое обезжиренное молоко, мясо птицы, мороженое. Присутствие на этом рынке будет увеличиваться. Наши предприятия мясопереработки подали заявки на сертификацию, привели все в соответствие с нормами. Сейчас китайцев, прежде всего, интересует говядина", - отметил Михаил Баценко.

Председатель комитета экономики обратил внимание, что объем импорта из Поднебесной в Брестскую область остается на прежнем уровне. За шесть месяцев он составил около $55 млн. "Планомерно стремимся выйти на паритетную основу в торговле с Китаем. По итогам 2019 года планируется довести экспорт до $25 млн", - сказал он.

В целом предприятия юго-западного региона в первом полугодии отгрузили за рубеж товаров на сумму $1 млрд 198 млн (рост на 6%). Около 40% в общем объеме экспорта приходится на долю концерна "Брестмясомолпром", еще 30% - свободной экономической зоны "Брест". Производители области поставили продукцию на четыре новых рынка сбыта: в Марокко, Нигерию, Саудовскую Аравию и Хорватию.

"Работаем над диверсификацией, снижаем зависимость от российского рынка. Если за шесть месяцев прошлого года туда поставили 72% экспортируемых товаров, то сейчас - 70%. Это не оттого, что мы там теряем позиции, а потому что прирастаем по другим направлениям", - подчеркнул Михаил Баценко. В частности, в страны ЕС поставки увеличились на треть. Значительно вырос экспорт в Польшу (на 36%), Германию (на 15%), Румынию (на 41%), Сербию (более чем в два раза). Благодаря укреплению межрегионального сотрудничества на треть увеличены поставки в Узбекистан, на четверть - в Украину.-0-