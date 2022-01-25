25 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская областная комиссия по референдуму сформирована в максимальном составе - такое решение принято на состоявшемся сегодня совместном заседании Президиума областного Совета депутатов и облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Прием документов по выдвижению представителей в состав областной комиссии проходил с 20 по 22 января. Всего было предложено к рассмотрению 15 кандидатур. Наибольшую активность проявили общественные объединения - от них выдвинуто 10 представителей. Граждане подали три заявления, областные организационные структуры политических партий - два.

В соответствии с избирательным законодательством численность областной комиссии по референдуму не должна превышать 13 человек. Не менее одной трети ее состава, как правило, формируют из представителей политических партий и других общественных объединений. Еще одно требование - государственные служащие не могут составлять более одной трети состава комиссии. Также в нее не могут входить судьи, прокуроры, руководители местных исполнительных и распорядительных органов.

Участники заседания поддержали предложение сформировать Брестскую областную комиссию по референдуму в максимальном составе. По каждой кандидатуре состоялось открытое персональное голосование. В итоге в состав комиссии вошли представители КПБ, общественного объединения "Белая Русь", БРСМ, Белорусского союза женщин и союза офицеров, фонда мира, профсоюзных и ветеранских организаций. Первое заседание комиссии состоится 26 января.

Всего в Брестской области сформирована 21 территориальная комиссия по референдуму, в том числе 16 районных, по одной городской в Барановичах и Пинске, две районные в Бресте. Не позднее 6 февраля должны быть также созданы участковые комиссии.

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля.-0-