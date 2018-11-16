Брестская областная организация БСЖ продолжит поддержку семей с особенными детьми

16 ноября, Барановичи /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Брестская областная организация Белорусского союза женщин продолжит поддержку семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Об этом заявила председатель областной организации Валентина Пух сегодня на выездном заседании в Барановичах президиума БСЖ с участием председателя союза, заместителя председателя Совета Республики Марианны Щеткиной, передает корреспондент БЕЛТА.

Валентина Пух рассказала о деятельности БСЖ, в которой первостепенное значение уделяется популяризации семейных ценностей и решению актуальных вопросов в сфере защиты семьи и детей. Особое внимание уделяется семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды. "Каждый особенный ребенок должен быть окружен не только любовью своей семьи, но и вниманием и заботой общественности, должен своевременно социализироваться, учиться общаться со сверстниками, - подчеркнула Валентина Пух. - И Белорусский союз женщин всесторонне пытается оказать таким детям помощь и поддержку". Так, по инициативе БСЖ за счет спонсорской помощи отремонтирована летняя веранда в детскому саду №10 Бреста, где воспитывается две группы детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Перечислила председатель областной организации и проводимые в регионе с поддержкой БСЖ тематические мероприятия и конкурсы, в частности "Крепкая семья - крепкая держава", "Лучшая многодетная семья", "Папа-парад", приуроченный к Международному дню отца.

В структуру Брестской областной организации БСЖ входят 16 районных организаций, три городские и 698 первичных организаций. Общая численность организации составляет более 25,5 тыс. человек. Первичные организации созданы на предприятиях разной формы собственности, в том числе в бюджетной сфере, на предприятиях промышленности и сельского хозяйства, а также в сфере малого и частного бизнеса.

На выездном заседании президиума БСЖ рассматривается работа Брестской областной организации по укреплению первичных организаций в решении социально-экономических вопросов. Кроме того, обсуждается положение конкурса "Женщина года-2018" и предстоящая акция "Наши дети".-0-