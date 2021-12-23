Брестская облбольница ожидает поставку нового эмиссионного томографа в начале 2022 года

23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской областной клинической больнице в начале 2022 года ожидают поставку нового эмиссионного томографа. Об этом сообщил сегодня главный врач больницы Александр Карпицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на сложные в эпидемиологическом плане годы, мы многое сделали для покупки и ремонта оборудования, ремонта корпусов больницы. Например, заплатили уже деньги за эмиссионный томограф. Получим и установим его в следующем году. Обновление оборудования идет в плановом порядке. Конечно, хотелось бы лучше и больше, это однозначно. Но, по крайней мере, мы идем в ногу со временем", - сказал Александр Карпицкий.

Эмиссионный томограф будет приобретен за счет собственных средств больницы и спонсорской помощи. Этот аппарат заменит существующий, который уже выработал свой ресурс. Его установят в отделении радиоизотопной диагностики. Ожидается, что томограф прибудет в Беларусь в январе-феврале.

В областной больнице также завершают тепловую реабилитацию терапевтического корпуса. Полным ходом идет модернизация отделения челюстно-лицевой хирургии. Окончание работ там намечено на I квартал 2022 года. "Завершается реконструкция кислородной станции. Планируем, что все строительные работы будут выполнены в этом году. Ждем только газификаторы, которые не установили из-за очередности на производстве. В январе предполагается их поставка, - пояснил главврач. - Начали корректировку проекта нового корпуса, который предполагается построить в 2022-2024 годах. Есть решение правительства, которое согласовано с Президентом".-0-