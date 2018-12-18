Брестская облбольница планирует стажировки врачей в клиниках Израиля

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская областная больница планирует стажировки своих специалистов в клиниках Израиля в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач лечебного учреждения Александр Карпицкий.

Предварительная договоренность об этом была достигнута ранее и закреплена во время первого белорусско-израильского семинара "Политравма и критические состояния в акушерстве", который прошел в Бресте 16-17 декабря. Обучение в ведущих израильских медцентрах за счет внебюджетных и спонсорских средств планируется организовать для отдельных специальностей. В частности, речь идет о хирургии, ортопедии, анестезиологии, гематологии.

"В этом году три наших хирурга уже прошли полуторамесячную стажировку в медцентрах Иерусалима и Цфата. Планируем в ближайшие полгода отправить туда для обучения двух травматологов и гематолога. Хотим раз в полгода направлять два-три человека по разным специальностям, если найдем возможности и средства. Они готовы нас принимать", - сказал Александр Карпицкий.

Зарубежные стажировки медицинских специалистов позволяют перенимать передовой опыт, способствуют повышению профессионального уровня сотрудников больницы, улучшению качества оказания помощи пациентам, отметил главврач.

Первый белорусско-израильский образовательный курс с международным участием был посвящен теме "Новое и текущая практика в клинической анестезиологии и интенсивной терапии". В мероприятии приняли участие более 200 специалистов из Беларуси, а также гости из Литвы и Украины. Своим опытом с коллегами поделились ведущие израильские хирурги и врачи-анестезиологи из медицинского центра Шаарей Цедек в Иерусалиме и медцентра "Сорока" в городе Беэр-Шева.

"Цель, на мой взгляд, достигнута, - сказал один из организаторов семинара, руководитель отдела анестезиологии и реанимации Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Александр Дзядзько. - Мы познакомились, сверили часы, что называется. Обсужден круг самых важных, актуальных проблем наших специальностей. Постараемся с учетом полученного опыта улучшить, скорректировать свою работу, при том, что израильские коллеги достаточно высоко оценили уровень наших специалистов".

По словам организаторов, рассматривается возможность ежегодного проведения белорусско-израильского семинара медиков. Не исключено, что он пропишется в Бресте.-0-