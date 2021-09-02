Брестская облбольница в этом году начнет реконструкцию своей фабрики по производству кислорода

2 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская областная клиническая больница в этом году начнет реконструкцию стационарного кислородного концентратора. Об этом сообщил сегодня журналистам главный врач больницы Александр Карпицкий, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Кислородный концентратор, расположенный на территории клиники, еще называют фабрикой по производству кислорода. Он работает уже 15 лет. Во время реконструкции его мощности планируется увеличить.

"В первую волну коронавируса концентратор справлялся с задачей. Последующие волны показали, что объем производимого кислорода недостаточен. Сейчас выполняем проектные работы, чтобы его реконструировать. Добавляем емкости, чтобы увеличить объем подаваемого кислорода для пациентов. Его потребление увеличилось в разы, минимум в два - два с половиной раза", - отметил Александр Карпицкий.

По словам главврача, ремонтные работы начнутся уже в этом году. "Постараемся и закончить в этом году. Деньги выделены. Но есть вопросы по приобретению емкостей из-за очередей на их производство и получение. Ведь реконструкции идут не только у нас", - пояснил главврач. Он добавил, что в Брестской областной больнице увеличат и количество кислородных точек.-0-