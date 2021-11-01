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01 ноября 2021, 11:49

Брестская облбольница возобновляет плановую кардиохирургическую помощь

Фото из архива
Фото из архива

1 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской областной клинической больнице с 1 ноября возобновляют плановую работу кардиохирургическое и кардиореанимационное отделения, ранее перепрофилированные для оказания медпомощи пациентам с коронавирусом, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач больницы Александр Карпицкий.

Решение принято по согласованию с главным управлением по здравоохранению Брестского облисполкома. "Кардиохирургия - одно из отделений, которое полностью укомплектовано кислородными точками для подачи кислорода пациентам. На время пика, когда был значительный рост заболеваний, мы его перепрофилировали. Собственно, на ковид оно проработало чуть больше трех недель. Сейчас мы видим, что наметилось небольшое снижение темпов роста количества пациентов - и по нашей больнице, и по городу, поэтому решили восстановить плановую кардиохирургическую помощь", - пояснил Александр Карпицкий.

Госпитализация пациентов с сердечными патологиями начнется уже сегодня. За выходные дни проведена обработка этих двух отделений. Планируется, что в ближайшие дни кардиохирурги приступят к работе. По словам главврача, обычно в отделении ежедневно проводят минимум одну операцию.

Предполагается, что на этой неделе также возобновит работу в обычном режиме пульмонология, а в течение десяти дней - и торакальное отделение. Таким образом, из семи дополнительно развернутых в клинике под ковидных больных отделений останется три. Они относятся к так называемой второй линии, где больные находятся на долечивании.

"На сегодня у нас развернуто 18 реанимационных коек, все они заняты. В больницу привозят тяжелых больных со всей области. Средний возраст пациентов - люди старше 60 лет. Есть дети (от младенцев и старше), молодежь, но превалирует все же этот возраст. И осложнений в течение болезни больше у людей, страдающих сахарным диабетом, ожирением, с сердечными проблемами", - дополнил Александр Карпицкий.

Помимо областной клинической больницы стационарная медпомощь пациентам с COVID-19 и пневмонией в регионе оказывается в Брестской ЦГБ, Брестской городской больнице №1, барановичских городских больницах №1 и №2, Пинской центральной горбольнице, областных противотуберкулезном и кожвендиспансерах. Беременных, рожениц и родильниц с инфекцией COVID-19, требующих наблюдения и оказания медпомощи в стационарных условиях, принимает Брестский областной роддом, дети госпитализируются в областную детскую больницу. Перепрофилированы отделения под лечение пациентов с COVID-19 во всех центральных районных больницах.

"Сейчас в учреждениях здравоохранения области идет процесс поэтапного ввода коек для оказания плановой медицинской помощи населению. С сегодняшнего дня возвращаются к плановой работе четыре хирургических отделения областного онкологического диспансера. На минувшей неделе в обычный режим переведено 100 коек Брестского областного родильного дома. Во всех административных территориях по мере снижения заболеваемости COVID-19 структурные подразделения организаций здравоохранения возвращаются к обычному формату работы. Наши учреждения располагают достаточным коечным фондом, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения для оказания качественной медицинской помощи жителям региона", - отметил первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Андрей Корнелюк.-0-

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