Брестские артисты споют о Победе с любовью на концерте в формате open air

8 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. На главной пешеходной улице Бреста Советской сегодня состоится негромкий акустический концерт "О Победе с любовью...", сообщил корреспонденту БЕЛТА автор проекта музыкант Игорь Пашечко.

Вход на концерт, который пройдет в формате open air на площадке у выставочного зала, будет свободным. Это совместный проект творческой компании Love concert и ОАО "Брестский мясокомбинат". Перед слушателями выступят известные брестские музыканты - Александр Крутиков (вокал, баян), Наталья Руцкая (скрипка, вокал), Роман Марчук (клавишные), Ирина Пашечко (вокал), Владимир Масловский (гитара), Сергей Дутчик (вокал, гитара).

Программа мероприятия рассчитана на 1 час 40 минут. Прозвучат как известные песни о войне ("Смуглянка", "Катюша", "День Победы", "На безымянной высоте"), так и современные композиции. В частности, Елена Надольская исполнит песню "Пишу с войны" на стихи брестчанина Александра Солодовникова, музыку к которой сочинил немецкий композитор Йохан Ортнер.

"Это, можно сказать, концерт-благодарность поколению наших дедов - этим железным, стальным людям, которые служат примером не только мужества, а и умения находить смысл радоваться жизни, несмотря ни на какие трудности. В этом идея проекта. Поэтому в концерте не будет очень задорных или драматических песен. Основу программы составляют негромкие, лирические композиции под аккомпанемент рояля, гитары, скрипки, баяна. Мы хотим создать максимально теплую, душевную атмосферу", - поделился Игорь Пашечко.

Концерт начнется в 18.00. Организаторы обещают зрителям и гостям вечера подарки и приятные сюрпризы.-0-