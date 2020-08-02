Брестские десантники к 90-летию ВДВ организовали шоу с показательными выступлениями

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде сегодня масштабно отмечают День десантников и сил специальных операций (ССО), передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году отмечается 90-летие ВДВ, правопреемниками которых являются силы специальных операций. "Это самый динамично развивающийся род войск. Постоянно ведется замена техники с поступлением нового стрелкового оружия: мы серьезно модернизировали парк боевых машин и усилили огневую мощь. Наши ССО - достойная составляющая Вооруженных Сил. Мы в любой момент готовы приступить к выполнению задач, без всякого доукомплектования, развертывания", - подчеркнул командующий силами спецопераций генерал-майор Вадим Денисенко.

Вадим Денисенко

Брестские десантники организовали сегодня большой праздник. Ворота 38-й бригады открыты для всех желающих. Возможностью увидеть воинскую часть изнутри воспользовались многие жители и гости областного центра. "Показываем, что за год изменилось в ССО, на что акцентируем внимание при обучении солдат. По показательным выступлениям понятно, как мы движемся вперед", - отметил Вадим Денисенко.

Свои мастерство и боевые возможности воины-десантники продемонстрировали во время шоу на плацу. В частности, зрители увидели эффектные приемы рукопашного и воздушного боев, элементы альпийской подготовки. Разведывательно-десантная рота разыграла боевой эпизод. "Подготовка к празднику заняла всего пару дней, минимально затратили силы на слаживание подразделений. Что сегодня показано - наша ежедневная работа. Самыми яркими моментами шоу можно назвать боевой эпизод по освобождению населенного пункта от заложников, парашютные прыжки", - считает командир Брестской десантно-штурмовой бригады Александр Ильюкевич.

Особый интерес праздник вызывает у детей. В бригаде для них соорудили игровой городок, работает выездная торговля. "Очень важно военно-патриотическое воспитание молодежи. Ребята должны стремиться в будущем быть защитниками своей Родины", - резюмировал командир 38-й бригады.-0-

Фото Вадима Якубёнка