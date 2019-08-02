Брестские десантники примут участие в белорусско-российско-египетском учении

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в августе примут участие в белорусско-российско-египетском тактическом учении "Защитники дружбы - 2019". Об этом сообщил сегодня журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Вадим Денисенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Трехстороннее учение пройдет на территории Рязанской области РФ. Беларусь представит 382-й десантно-штурмовой батальон 38-й бригады, который 19 августа отправится в Россию. "Задача стоит одна - достойно представить себя на этом учении. В таком формате участвуем впервые (с египетской стороной). По нашим оценкам, учение будет интересным, динамичным, поучительным. Отрабатываться действия будут практически на такой же местности, как у нас. Важно, что выносятся вопросы, которые нам интересны, в том числе ведение контрдиверсионных действий, десантирование", - рассказал Вадим Денисенко.

По словам командующего ССО, осенью военнослужащие 38-й бригады поучаствуют в двустороннем батальонно-тактическом учении, которое пройдет на полигоне Брестский. Белорусские десантники будут отрабатывать взаимодействие с коллегами из России.

"38-я бригада является одной из лучших частей ВС. О многом говорит то, что ее база выбрана для проведения мероприятий во время Армейских игр - конкурсов "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда". Все должно соответствовать международным стандартам: присутствует 21 страна-участница, ее представители все оценивают", - отметил Вадим Денисенко. Белорусские этапы АрМИ пройдут на полигоне под Брестом с 3 по 15 августа.

В 38-й бригаде сегодня в честь праздника организовали день открытых дверей. Воины-десантники продемонстрировали мастерство рукопашного боя, владения различными видами оружия, были показаны возможности военной техники. Перед зрителями разыграли один из боевых эпизодов по уничтожению условного противника.

"Десантники организовали хороший, достойный праздник, показали все свои возможности. Думаю, брестчане оценили это", - сказал командующий. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук добавил, что День десантников и сил спецопераций является общегородским праздником, поскольку история областного центра тесно связана с 38-й бригадой. В ноябре этого года исполняется 40 лет с момента ее образования.-0-