Брестские десантники в честь праздника организуют памятный забег

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде сегодня масштабно отметят день десантников и сил специальных операций, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении идеологической работы бригады.

Начнется празднование с забега "Память", акция стала уже традиционной. Десантники разных поколений - нынешние военнослужащие, кто демобилизовался ранее, ветераны - соберутся в парке воинов-интернационалистов, чтобы возложить цветы к памятнику. Затем в память о погибших при исполнении интернационального долга брестчанах состоится забег, его маршрут более 8 км. Участники пробегут с флагом сил специальных операций, который на финише планируют передать командиру 38-й бригады Александру Ильюкевичу.

Брестские десантники свой праздник отмечают масштабно. На День открытых дверей в бригаду приходят родные и близкие военнослужащих, местные жители. Хозяева постараются не разочаровать зрителей и в этот раз, они подготовили много сюрпризов. В частности, воины продемонстрируют свое мастерство рукопашного боя. Также запланированы показательные выступления разведывательно-десантной роты, будут показаны возможности военной техники. Одной из изюминок станет вальс комплексов МЗАК. Эффект представлению добавит танец четырех пар на фоне этой мощной техники.

Организаторы рассчитывают произвести впечатление, задействовав вертолет. По плану, сверху будут сброшены листовки с поздравлением и текстом песни о десантниках. "В интересной форме хотим показать все возможности сил специальных операций, выучку личного состава и мощь находящейся на вооружении техники", - отметили собеседники.

Почетными гостями праздника станут участники конкурсов армейских международных игр - "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда". Церемония открытия состоится 3 августа в Брестской крепости. Сами соревнования пройдут на полигоне "Брестский" по 15 августа.-0-