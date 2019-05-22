Брестские дорожники наращивают экспорт товаров и услуг в Украину

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Дорожно-строительный трест №4 Бреста" (ДСТ) наращивает объемы экспорта товаров и услуг в регионы Украины, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер предприятия Александр Зарецкий.

В портфеле заказов ДСТ на текущий год договоры на сумму более $10 млн. Соглашения предусматривают выполнение работ в четырех регионах Украины. Брестчане уже трудятся в Житомирской области. Там необходимо провести текущий ремонт 10-километрового участка дороги, который располагается вблизи погранперехода "Выступовичи" (с белорусской стороны - "Новая Рудня"). Параллельно специалисты занимаются капитальным ремонтом отрезка длиной 5 км на дороге Устилуг - Луцк - Ровно.

Также белорусы начинают работы (доставляют технику на объект) по ремонту части автомагистрали Киев - Одесса в Киевской области. В перспективе работники брестского треста приступят к ремонту дороги Киев - Чоп, где необходимо привести в порядок участок протяженностью 12 км в пригороде украинской столицы. В Волынской области планируется отремонтировать три отрезка местных дорог. Работы будут выполняться во втором полугодии после открытия финансирования.

"В Украине работаем с 2017 года. Создали у заказчиков хорошее впечатление, активно участвуем в электронных аукционах по ремонту дорог, благодаря чему расширяем сотрудничество с регионами, - отметил Александр Зарецкий. - Сейчас за рубежом работают ДСУ-32 Дрогичина и ДСУ-22 Барановичей, вскоре в Украину прибудут и специалисты брестского ДСУ-15".

Дорожно-строительный трест №4 наращивает экспорт товаров в страну-соседку, куда поставляет материалы для строительства и ремонта дорог. В прошлом году собственной продукции отгружено на 33,8 тыс. евро, с начала 2019-го - уже на 300 тыс. евро.-0-