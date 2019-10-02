Брестские дорожники увеличили экспорт услуг в Украину в четыре раза

2 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Дорожно-строительный трест №4 г.Брест" в 2019 году увеличило экспорт услуг в Украину в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Игорь Шугаев.

Представительство дочерней компании ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" из Бреста работает в Украине с 2017 года. За это время предприятие закрепилось на этом рынке, наращивает взаимодействие с партнерами по двум направлениям. Так, ДСТ №4 поставляет в страну-соседку битумную эмульсию. С начала года отгружено собственной продукции на сумму $470 тыс. Основную же долю выручки составляет экспорт услуг. На 1 октября брестчане уже выполнили дорожно-строительные работы на $3 млн 625 тыс.

В этом сезоне специалисты ДСТ работали на семи объектах в четырех регионах Украины. Они выиграли тендер на капитальный ремонт участка дороги в Ровенской области, в Киевской, Житомирской и Волынской получили заказы на текущий ремонт дорожного полотна. "В этом году у нас первый опыт работы в Волынской области, в других регионах мы уже наладили тесное сотрудничество, - отметил Игорь Шугаев. - В Житомирской и Ровенской областях работы на объектах завершены, в остальных идет процесс сдачи работ заказчику. Ожидаем, что по итогам года экспорт услуг в Украину будет не менее $5 млн, что составит около 20% годовой выручки треста".

Недавно Брестский дорожно-строительный трест вместе с гомельскими коллегами заключил крупный контракт на строительство объездной дороги вокруг Ровно. Предположительно, работы на объекте начнутся до конца этого года. "Наша задача - максимально загрузить мощности предприятия, в том числе за счет увеличения экспорта. Сейчас формируем бизнес-план на 2020 год, нацелены на увеличение экспорта в Украину до $7 млн", - сказал гендиректор брестского ДСТ.-0-