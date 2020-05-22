Брестские эндокринологи готовы к оказанию помощи пациентам с СOVID-19

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Медработники Брестского областного эндокринологического диспансера готовы к оказанию помощи пациентам с СOVID-19, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Артур Григорович.

"Как и все медицинские работники, мы готовимся к тому, что можем быть задействованы в оказании помощи пациентам с СOVID-19. Многие из них имеют эндокринопатии, ослабленный иммунитет. Прежде всего это сахарный диабет. В оказании помощи этим больным есть определенные нюансы. При необходимости нас могут задействовать на амбулаторном этапе, на уровне первичного звена. В принципе мы к этому готовы", - сказал главврач.

По его словам, в связи с пандемией коронавирусной инфекции врачи-эндокринологи регулярно консультируют коллег из районных больниц, областных медучреждений. Одновременно в диспансере проводят тренинги для своих работников. "У нас есть средства индивидуальной защиты, мы поддерживаем их постоянный запас. Это единственное, что может обезопасить медработника от возможного инфицирования. У нас всего достаточно для оказания помощи нашего уровня в этих условиях", - сказал Артур Григорович.

Областной эндокринологический диспансер продолжает работать в прежнем режиме. При этом здесь значительно сократили количество посещений, особенно на внебюджетной основе.

На 1 января в Брестской области под наблюдением врачей находились 42,9 тыс. пациентов с патологией щитовидной железы, из них почти 3 тыс. детей. В целом заболевания щитовидки имеют почти 75 тыс. жителей региона.

В связи со Всемирным днем заболеваний щитовидной железы Брестский областной эндокринологический диспансер организует 22 и 25 мая горячую телефонную линию. Вопросы, касающиеся профилактики и лечения заболеваний этого органа, можно задать в рабочее время по номеру 8 (0162) 52-50-83.-0-