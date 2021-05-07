Брестские пограничники и таможенники поздравили ветеранов с Днем Победы

7 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские пограничники и таможенники поздравили своих бывших коллег - участников Великой Отечественной войны с Днем Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в областном центре проживают четверо ветеранов-пограничников, участников боевых действий в 1941-1945 годах. Самому молодому из них бывшему партизану-разведчику Валентину Григорьеву в июне исполнится 93 года. Представители Брестской пограничной группы порадовали ветерана в том числе музыкальным подарком. Специально для полковника в отставке музыканты военного оркестра погрангруппы разучили и исполнили его любимую песню "Молодость моя - Белоруссия".

Небольшие плац-концерты состоялись сегодня также под окнами домов, где проживают другие ветераны. "В репертуаре нашего оркестра множество разных композиций, но в эти мини-концерты включены в основном мелодии военных лет. А в принципе, стараемся исполнять песни, которые нравятся нашим ветеранам", - отметил официальный представитель погрангруппы Сергей Дмитриев.

Брестские таможенники в преддверии Дня Победы посетили на дому и поздравили с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны и бывшего сотрудника таможни Владимира Сацюка. На сегодня он - единственный участник войны в таможенных органах республики. Заместитель начальника Брестской таможни Виктор Веремеюк вместе с коллегами поблагодарил 94-летнего ветерана за мирное небо над головой и вручил ценные подарки.

По согласованию с городским советом ветеранов брестские таможенники вместе с учащимися таможенных классов СШ №1 поздравили также других участников ВОВ, которые проживают на территории Московского района Бреста.

Чествование ветеранов в эти дни проходит во всех районах области. С теплыми поздравлениями и подарками их навещают представители органов местной власти, общественных организаций, трудовых коллективов.-0-

Фото Брестской таможни