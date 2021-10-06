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06 октября 2021, 19:22

Брестские спортсмены стали героями видеороликов о вакцинации против COVID-19

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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские спортсмены стали героями видеороликов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

Региональные телекомпании подготовили социальные ролики о вакцинации. В своем Telegram-канале Александр Рогачук опубликовал три видео. Их героями стали известные в Бресте и за его пределами атлеты.

В одном из видео к зрителям обращается многократный чемпион мира по армрестлингу Виктор Братченя и отмечает, что состояние нашего здоровья зависит от наших действий. В двух других роликах мелькают кадры с матчей гандбольного клуба "Мешков Брест". Игрок Максим Баранов обратил внимание, что играет в команде и поддерживает коллективный иммунитет, именно поэтому и сделал прививку. Его коллега по команде Артем Сельвесюк добавил, что передача важна в спорте, а не в пандемии, и тоже высказался за вакцинацию.-0-

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