Брестские таможенники передали музею истории города монеты времен Екатерины II

26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Музей истории города Бреста пополнился монетами Российской империи XVIII века, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.
Раритеты были обнаружены сотрудниками республиканского пункта таможенного оформления "Варшавский мост". Пять медных монет 1763-1782 годов выпуска пытался ввезти без декларации на территорию ЕАЭС житель Ростовской области. Согласно заключению эксперта, представленные образцы относятся к категории культурных ценностей, так как созданы более 100 лет назад. Деньги выпущены Екатеринбургским монетным двором. Все монеты номиналом в 5 копеек, на них имеется вензель императрицы Екатерины II.
В соответствии с решением областного управления Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента культурные ценности переданы в Музей истории города Бреста.-0-
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