Брестские таможенники пресекли ввоз незадекларированного груза из Болгарии

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" таможенники выявили партию незадекларированных товаров из Болгарии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую таможню.

По документам, автомобиль DAF вез сборный груз общим весом почти 14 т. Для контроля транспортное средство направили в пункт таможенного оформления "Брест-Белтаможсервис-2". В результате инспекторы выявили более 2,3 тыс. не заявленных в документах частей оборудования, сменных инструментов и расходных материалов на сумму свыше Br41,3 тыс.

Кроме того, в грузовом отсеке отсутствовали указанные в документах оборудование и части к нему, средства гигиены для полости рта, текстильные материалы, пресс-формы для литья пластмасс. Таможенники недосчитались 2,7 тыс. единиц стоимостью почти Br6,6 тыс.

Брестская таможня начала административные процессы по ч.1 ст.15.5 (недекларирование товаров) и ч.2 ст.15.2 (утрата товаров, находящихся под таможенным контролем) КоАП.-0-