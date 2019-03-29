Брестские театры подготовили две премьеры для самых юных зрителей

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском театре кукол сегодня состоится премьера спектакля по книге Дины Непомнящей "Мама для мамонтенка", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Трогательная сказочная история рассчитана на детей в возрасте от 3 лет. Вместе с мамонтенком маленьким зрителям предстоит совершить непростое путешествие в далекую жаркую Африку, минуя ветра, льды и другие преграды, в поисках самой любимой и единственной мамы на свете. На примере главного героя малыши увидят, насколько значим и важен для ребенка образ самого родного и дорогого человека, и то, что чужих детей не бывает.

"У нас, в принципе, мало постановок для маленьких детей от двух лет, а спрос на них достаточно велик. Когда в театре ставится спектакль для этого возраста, зал всегда полный. Поэтому выбирали материал попроще, попонятнее, чтобы он был близок маленькому ребенку. Кроме того, постановка учит упорству и настойчивости в достижении своей мечты, к которой нужно идти, невзирая на трудности", - пояснила идею спектакля режиссер-постановщик Алиса Ермак.

В спектакле используются планшетные куклы и живой план, задействованы музыкальные инструменты. В постановке, которая идет 35 минут на русском языке, заняты актеры Лилия Верста, Андрей Полянский, Марта Жминько, Тамара и Владимир Тевосяны. Над художественным решением постановки работала Ольга Мельник-Малахова, музыкальное оформление Константина Криштаповича.

Еще одну премьеру для юных зрителей подготовил Брестский академический театр драмы. Режиссер Валентина Яновец и художник Николай Полторака поставили сказку-комедию в двух частях по пьесе Сергея Белова и Сергея Куваева "Не хочу быть собакой". Это веселый и добрый спектакль о дружбе и о том, как найти свое место в жизни. В постановке участвуют актеры Александра Грибко, Екатерина Яцкавец, Артём Загдай, Сергей Кондратюк, Евгений Богомолов и Дарья Старосотникова. Премьера сказки в БАТД запланирована на 7 апреля.-0-