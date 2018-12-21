Брестские травматологи осваивают клеточную хирургию

21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской областной больнице сегодня открыли после капитального ремонта отделение травматологии и ортопедии, передает корреспондент БЕЛТА.

В обновленном подразделении областной клиники созданы условия не только для комфортного пребывания пациентов и медперсонала, но и совершенствования его работы. Помимо операций по эндопротезированию в отделении начали осваивать клеточную хирургию. "Новые условия позволят нам перейти на более качественный уровень оказания медицинской помощи. Это уже вопросы клеточной терапии. Мы начали заниматься PRP-терапией. Для этого больница закупила специальные системы, переносной узи-датчик, с помощью которых производим лечение больных на клеточном уровне. В планах на 2019 год - внедрение лечения различных заболеваний стволовыми клетками и клетками костного мозга", - рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Сергей Кисель.

В результате реконструкции мощность отделение увеличилась на 5 коек до 45, с пребыванием пациентов в трех- и двухместных палатах. Также оборудовано несколько палат повышенной комфортности. Общие затраты по ремонту, который выполнен хозяйственным способом, составили Br378 тыс. С новосельем коллектив отделения поздравил начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Виктор Михаловский. "Символично открыть новое отделение к Новому году. Вдвойне приятно, что этот подарок вы сделали себе сами. Благодаря хозспособу сэкономили деньги на ремонте. За счет оказания платных услуг закуплены оборудование, мебель. Уверен, что достойные условия работы будут способствовать развитию отделения", - отметил руководитель облздрава.

Ежегодно через травматолого-ортопедическое отделение облбольницы проходит около 1200 пациентов. Оперативная активность здесь достигает 89%. Причем треть всех хирургических вмешательств - это высокотехнологичные и сложные операции. В целом спектр оказываемой помощи очень широк - от операций по удалению доброкачественных опухолей до оперативного лечения всех видов переломов с использованием самых передовых мировых методик. Совместно с кафедрой травматологии и ортопедии БелМАПО в отделении внедряется дифференцированный подход к лечению остеоартрозов крупных суставов. Планируется внедрение эндопротезирования голеностопного сустава, увеличение количества и расширение методик малоинвазивной хирургии (артроскопии плечевого сустава).

Отделение травматологии и ортопедии стало третьим по счету структурным подразделением облбольницы, реконструированное хозспособом за два последних года. Кроме этого, в текущем году своими силами здесь сделали ремонт физиотерапии, полностью обновив отделение бальнеолечения. По словам главного врача больницы Александра Карпицкого, на очереди еще три отделения, которые требуют реконструкции, - торакальной, челюстно-лицевой и нейрохирургии. "В зависимости от финансов будем решать, когда и что ремонтировать. Но, по крайней мере, хоть одно отделение в следующем году должны сделать", - пообещал Александр Карпицкий.-0-