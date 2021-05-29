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29 мая 2021, 11:45

Брестские выпускники: расставаться со школой радостно и грустно, но впереди много интересного

29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области аттестаты о среднем образовании в этом году получают более 9 тыс. юношей и девушек. Для них сегодня прозвучал последний школьный звонок, передает корреспондент БЕЛТА.

В школе №11 Бреста - самой большой в области - сегодня особенный день. Для ее первых выпускников этим майским утром прозвенел последний звонок. Праздник для ребят волнительный. "Эмоции яркие, все-таки последний звонок. Хочется, чтобы все было красиво, запоминалось. Больше, наверное, радуюсь окончанию школы, ведь впереди продолжение учебы, новые возможности и достижения, самостоятельная жизнь", - поделилась впечатлениями Яна Карпук. Девушка хотела бы учиться в Гродно по специальности "туризм и гостеприимство".

Вместе с ней в 11 "Б" учились еще 29 юношей и девушек. Каждый из них в этот день полон надежд на взрослую жизнь. "Мне немного грустно, потому что заканчивается беззаботное время. Нравилось учиться, было весело, хотя и приходилось много заниматься", - рассказала Элина Рябусова. Ее планы на лето четко расписаны: экзамены, централизованное тестирование, поступление в Брестский университет имени А.С.Пушкина на психолога.

Одноклассник девушек Илья Яцина из суеверия, чтобы не спугнуть удачу, не говорит о планах на поступление. "На самом деле эмоций сегодня очень много. Одновременно и радостно, и грустно от мысли об окончании школы. Больше ничего похожего не будет - последний звонок. Дальше - взрослая жизнь, нужно решать, какой выбрать путь. Хочется, чтобы он оказался правильным", - ответил парень.

Первыми 11-ю школу оканчивают два класса - 53 человека. С этим знаковым событием выпускников поздравил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко. "Перед вами стоит дилемма: куда пойти учиться, кем стать. Наверняка, многие уже определились. Кто-то станет педагогом и вернется в родную школу, кто-то будет работать у станка или дизайнером - это ваше решение. За вами - будущее страны, достижения которой вы должны сохранить и приумножить. В добрый путь!" - напутствовал выпускников губернатор. В подарок школе от облисполкома он передал газонокосилку.

К слову, нынешние 11-классники оставили в школе о себе память: вместе с классными руководителями заложили сквер выпускников. Ребята рассчитывают, что основанная ими традиция будет продолжена.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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